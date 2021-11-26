Литва может закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью, если через них продолжат незаконно ввозить мигрантов на грузовых автомобилях. «Мы решили увеличить число проверок транспортных средств, въезжающих в Литву. Если мы увидим усиление этой тенденции, то очень серьезно рассмотрим вопрос о закрытии пограничных переходов на границе с Беларусью», — заявила в пятницу, 26 ноября, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в ходе визита в пограничный регион.

Глава литовского ведомства также отметила, что в Беларуси могут находиться до 15 тысяч мигрантов, которые пытаются найти возможность въехать на территорию ЕС, до 2000 из них — близ границы с Литвой. «Пока они не вернутся домой, мы не можем быть спокойными», — заявила Билотайте. По ее словам, правитель Беларуси Александр Лукашенко «непредсказуем, от него можно ожидать чего угодно». (DW)