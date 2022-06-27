Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) во время саммита в баварском замке Эльмау приняли общее заявление по поддержке Украины.

Страны G7 продолжат поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность. «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в документе. Лидеры намерены продолжить «координировать усилия для удовлетворения насущных потребностей Украины в военной и оборонной технике». «Мы также продолжим координировать действия по оказанию Украине материальной, подготовительной и логистической, разведывательной и экономической поддержки для наращивания ее вооруженных сил», — указано в заявлении.

В документе говорится, что Украина сама должна принять решение о мирном урегулировании без давления извне. «Украина должна сама принимать решение о будущем мирном урегулировании — без внешнего давления или влияния», — отмечают лидеры Группы семи.

«Семерка» отметила, что конфликт в Украине привел к «неисчислимым человеческим страданиям и гибели людей». «Как следствие, сегодня мы наблюдаем крупнейшее перемещение гражданских лиц в Европе со времен Второй мировой войны», — говорится в тексте. «Как G7 мы предоставили и пообещали выделить гуманитарную помощь на сумму более $2,8 млрд в 2022 году», — указали лидеры стран G7.

Группа семи также готова поддержать международный план восстановления Украины, разработанный и реализуемый Киевом «в тесной кооперации с двусторонними и многосторонними партнерами и организациями».

Страны G7 заявили о «разрушительном уничтожении инфраструктуры» в Украине, включая «основную социальную и общественную инфраструктуру, города, промышленные и сельскохозяйственные объекты». Участники формата поддерживают проведение вместе с Украиной международной экспертной конференции высокого уровня, посвященной плану восстановления страны. При этом активную роль в этом процессе должны играть гражданское общество, организации по защите прав женщин и частный сектор. «Мы привержены восстановлению Украины и нарастим соответствующие усилия. Мы также изучим другие жизнеспособные варианты поддержки гуманитарных нужд Украины, скорейшего восстановления и реконструкции, в том числе посредством использования замороженных российских активов в соответствии с законодательствами наших стран», — указано в документе.

В «семерке» подчеркнули общую приверженность продолжению оказания существенной и постоянной гуманитарной помощи тем, кто пострадал от нынешнего конфликта в Украине, в частности, для защиты прав женщин и детей. «Мы подтверждаем нашу решимость защищать и поддерживать вынужденно перемещенных лиц и беженцев, а также оказывать помощь принимающим странам», — говорится в заявлении. «Мы будем усиливать нашу поддержку путем предоставления краткосрочной и среднесрочной помощи, а также расширения доступа к целому ряду вспомогательных услуг для перемещенных и пострадавших лиц как в Украине, так и в принимающих странах», — добавили главы государств и правительств G7, уточнив, что поддерживают Молдавию в этом вопросе.

В заявлении также говорится о стремлении «обеспечить безопасный проезд для беженцев, в том числе путем дальнейшего упрощения иммиграционных процедур и визовых требований и активизации усилий по предотвращению и реагированию на повышенный риск торговли людьми среди беженцев». «Мы стремимся и далее содействовать интеграции беженцев с Украины на наши рынки труда, защищать и обеспечивать их трудовые права, а также предоставлять доступ к адекватной социальной защите и образованию столько, сколько необходимо», — отметили политики.

Члены «семерки» готовы расширить сотрудничество с Украиной по вопросам обмена данными, разведки, информационной и морской безопасности. «Мы готовы дальше усиливать устойчивость Украины путем расширения нашего сотрудничества в сфере разведки и обмена информацией, информационной безопасности, а также морской безопасности. Мы продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от киберинцидентов и расширим наше сотрудничество в области энергетической безопасности, сохранности и безопасности ядерных материалов и объектов, по вопросам [защиты] окружающей среды и водопользования», — указано в заявлении.

Также страны G7 заявили о том, что будут помогать Украине защищать ее «демократические институты», поддерживать «свободные СМИ» и бороться с дезинформацией и вмешательством в избирательные процессы.

Кроме того, в G7 полны решимости поддерживать Украину в производстве и экспорте зерна, масла и других сельхозпродуктов. «Мы едины и полны решимости поддержать Украину в производстве и экспорте зерна, масла и другой сельскохозяйственной продукции. Мы будем содействовать скоординированным инициативам, способствующим глобальной продовольственной безопасности и устранению причин развивающегося глобального продовольственного кризиса», — заверили лидеры.

Страны «большой семерки» обвинили Россию в разрушении сельскохозяйственной инфраструктуры Украины, что, по их словам, привело к остановке украинского экспорта и, следовательно, «резкому росту цен [не сельскохозяйственную продукцию] и ослаблению глобальной продовольственной безопасности для миллионов людей». Они также призвали Россию «обеспечить свободный проход сельскохозяйственных грузов из украинских портов в Черном море».

«Семерка» будет помогать Украине увеличить ее экспортный потенциал. «Мы поручаем министрам финансов продолжать работу с международными финансовыми институтами и с Украиной для оценки и удовлетворения ее финансовых потребностей», — говорится в документе. Относительно повышения экспортного потенциала Украины, отмечается в заявлении, лидеры G7 поручают министрам торговли «обсудить конкретные предложения», «включая, например, приостановку пошлин на украинский экспорт»

Страны «семерки» продолжат искать новые способы, чтобы изолировать Россию от мирового рынка. «Мы полны решимости сократить доходы России, в том числе от продажи золота. Мы будем и дальше сокращать экспортные доходы России, предпринимая соответствующие шаги для дальнейшего снижения зависимости от российских энергоносителей», — говорится в документе.

Лидеры договорились также «согласовать и расширить адресные санкции, чтобы еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, особенно к тем, которые поддерживают российскую военную промышленность и технологический сектор».

G7 озабочена тем, что РФ может передать Белоруссии ракеты, способные нести ядерный заряд. «Россия должна соблюдать свои международные обязательства, в том числе те, которые запрещают применение химического, биологического или ядерного оружия. Мы призываем РФ вести себя ответственно и проявлять сдержанность и вновь заявляем, что любое применение такого оружия было бы неприемлемым и повлекло бы за собой серьезные последствия», — отмечается в тексте. «В этой связи выражаем глубокую озабоченность после заявления России о возможной передаче Белоруссии ракет с ядерным потенциалом», — подчеркнули лидеры «семерки».

Страны G7 заявили о выделении Украине в 2022 году порядка $29,5 млрд в качестве «бюджетной поддержки» в целях помощи Киеву закрыть дефицит финансирования. «На сегодняшний день мы готовы выделить или пообещали и предоставили бюджетную поддержку в размере до $29,5 млрд в 2022 году, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — отмечается в тексте. «В целом эта поддержка крайне необходима и дополняет экономическую помощь, предоставленную с 2014 по 2021 год, которая превышает $60 млрд», — добавили лидеры «семерки».