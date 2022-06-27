Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) во время саммита в баварском замке Эльмау приняли общее заявление по поддержке Украины.
- Страны G7 продолжат поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность. «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в документе. Лидеры намерены продолжить «координировать усилия для удовлетворения насущных потребностей Украины в военной и оборонной технике». «Мы также продолжим координировать действия по оказанию Украине материальной, подготовительной и логистической, разведывательной и экономической поддержки для наращивания ее вооруженных сил», — указано в заявлении.
- В документе говорится, что Украина сама должна принять решение о мирном урегулировании без давления извне. «Украина должна сама принимать решение о будущем мирном урегулировании — без внешнего давления или влияния», — отмечают лидеры Группы семи.
- «Семерка» отметила, что конфликт в Украине привел к «неисчислимым человеческим страданиям и гибели людей». «Как следствие, сегодня мы наблюдаем крупнейшее перемещение гражданских лиц в Европе со времен Второй мировой войны», — говорится в тексте. «Как G7 мы предоставили и пообещали выделить гуманитарную помощь на сумму более $2,8 млрд в 2022 году», — указали лидеры стран G7.
- Группа семи также готова поддержать международный план восстановления Украины, разработанный и реализуемый Киевом «в тесной кооперации с двусторонними и многосторонними партнерами и организациями».
- Страны G7 заявили о «разрушительном уничтожении инфраструктуры» в Украине, включая «основную социальную и общественную инфраструктуру, города, промышленные и сельскохозяйственные объекты». Участники формата поддерживают проведение вместе с Украиной международной экспертной конференции высокого уровня, посвященной плану восстановления страны. При этом активную роль в этом процессе должны играть гражданское общество, организации по защите прав женщин и частный сектор. «Мы привержены восстановлению Украины и нарастим соответствующие усилия. Мы также изучим другие жизнеспособные варианты поддержки гуманитарных нужд Украины, скорейшего восстановления и реконструкции, в том числе посредством использования замороженных российских активов в соответствии с законодательствами наших стран», — указано в документе.
- В «семерке» подчеркнули общую приверженность продолжению оказания существенной и постоянной гуманитарной помощи тем, кто пострадал от нынешнего конфликта в Украине, в частности, для защиты прав женщин и детей. «Мы подтверждаем нашу решимость защищать и поддерживать вынужденно перемещенных лиц и беженцев, а также оказывать помощь принимающим странам», — говорится в заявлении. «Мы будем усиливать нашу поддержку путем предоставления краткосрочной и среднесрочной помощи, а также расширения доступа к целому ряду вспомогательных услуг для перемещенных и пострадавших лиц как в Украине, так и в принимающих странах», — добавили главы государств и правительств G7, уточнив, что поддерживают Молдавию в этом вопросе.
- В заявлении также говорится о стремлении «обеспечить безопасный проезд для беженцев, в том числе путем дальнейшего упрощения иммиграционных процедур и визовых требований и активизации усилий по предотвращению и реагированию на повышенный риск торговли людьми среди беженцев». «Мы стремимся и далее содействовать интеграции беженцев с Украины на наши рынки труда, защищать и обеспечивать их трудовые права, а также предоставлять доступ к адекватной социальной защите и образованию столько, сколько необходимо», — отметили политики.
- Члены «семерки» готовы расширить сотрудничество с Украиной по вопросам обмена данными, разведки, информационной и морской безопасности. «Мы готовы дальше усиливать устойчивость Украины путем расширения нашего сотрудничества в сфере разведки и обмена информацией, информационной безопасности, а также морской безопасности. Мы продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от киберинцидентов и расширим наше сотрудничество в области энергетической безопасности, сохранности и безопасности ядерных материалов и объектов, по вопросам [защиты] окружающей среды и водопользования», — указано в заявлении.
- Также страны G7 заявили о том, что будут помогать Украине защищать ее «демократические институты», поддерживать «свободные СМИ» и бороться с дезинформацией и вмешательством в избирательные процессы.
- Кроме того, в G7 полны решимости поддерживать Украину в производстве и экспорте зерна, масла и других сельхозпродуктов. «Мы едины и полны решимости поддержать Украину в производстве и экспорте зерна, масла и другой сельскохозяйственной продукции. Мы будем содействовать скоординированным инициативам, способствующим глобальной продовольственной безопасности и устранению причин развивающегося глобального продовольственного кризиса», — заверили лидеры.
- Страны «большой семерки» обвинили Россию в разрушении сельскохозяйственной инфраструктуры Украины, что, по их словам, привело к остановке украинского экспорта и, следовательно, «резкому росту цен [не сельскохозяйственную продукцию] и ослаблению глобальной продовольственной безопасности для миллионов людей». Они также призвали Россию «обеспечить свободный проход сельскохозяйственных грузов из украинских портов в Черном море».
- «Семерка» будет помогать Украине увеличить ее экспортный потенциал. «Мы поручаем министрам финансов продолжать работу с международными финансовыми институтами и с Украиной для оценки и удовлетворения ее финансовых потребностей», — говорится в документе. Относительно повышения экспортного потенциала Украины, отмечается в заявлении, лидеры G7 поручают министрам торговли «обсудить конкретные предложения», «включая, например, приостановку пошлин на украинский экспорт»
- Страны «семерки» продолжат искать новые способы, чтобы изолировать Россию от мирового рынка. «Мы полны решимости сократить доходы России, в том числе от продажи золота. Мы будем и дальше сокращать экспортные доходы России, предпринимая соответствующие шаги для дальнейшего снижения зависимости от российских энергоносителей», — говорится в документе.
- Лидеры договорились также «согласовать и расширить адресные санкции, чтобы еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, особенно к тем, которые поддерживают российскую военную промышленность и технологический сектор».
- G7 озабочена тем, что РФ может передать Белоруссии ракеты, способные нести ядерный заряд. «Россия должна соблюдать свои международные обязательства, в том числе те, которые запрещают применение химического, биологического или ядерного оружия. Мы призываем РФ вести себя ответственно и проявлять сдержанность и вновь заявляем, что любое применение такого оружия было бы неприемлемым и повлекло бы за собой серьезные последствия», — отмечается в тексте. «В этой связи выражаем глубокую озабоченность после заявления России о возможной передаче Белоруссии ракет с ядерным потенциалом», — подчеркнули лидеры «семерки».
- Страны G7 заявили о выделении Украине в 2022 году порядка $29,5 млрд в качестве «бюджетной поддержки» в целях помощи Киеву закрыть дефицит финансирования. «На сегодняшний день мы готовы выделить или пообещали и предоставили бюджетную поддержку в размере до $29,5 млрд в 2022 году, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — отмечается в тексте. «В целом эта поддержка крайне необходима и дополняет экономическую помощь, предоставленную с 2014 по 2021 год, которая превышает $60 млрд», — добавили лидеры «семерки».