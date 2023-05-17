Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что страны G7 на саммите в Японии должны предпринять дальнейшие шаги в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции России и по ослаблению ее возможностей», — заявил Кирби.

По его словам, государства G7 также «продемонстрируют, что они разделают единый подход в отношении вызовов со стороны КНР».

Саммит G7 пройдет 19-21 мая в Хиросиме. Президент США Джо Байден отправится туда в среду.