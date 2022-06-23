Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в декларации по итогам XIV саммита призвали к укреплению системы контроля над вооружениями, а также всеобщему разоружению, в том числе ядерному. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Мы отмечаем Совместное заявление лидеров <…> о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, принятое 3 января 2022 года, в частности, заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в декларации.

Лидеры стран БРИКС выразили приверженность «миру, свободному от ядерного оружия» и разоружению в этой области. Кроме того, стороны призвали укрепить системы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также к предотвращению гонки вооружений в космосе.

«Мы вновь выступаем в поддержку <…> предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, в том числе посредством переговоров о принятии соответствующего юридически обязывающего многостороннего инструмента», — указано в документе.