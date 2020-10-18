Лидеров белорусской оппозиции номинировали на Нобелевскую премию мира

Депутат норвежского парламента Гейр Тоскедал выдвинул трех лидеров белорусской оппозиции — Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало — на соискание Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом представитель норвежской Христианской народной партии Тоскедал рассказал в интервью газете Vårt Land, опубликованном в воскресенье, 18 октября.

По его словам, он выдвинул Тихановскую, Колесникову и Цепкало «за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они вдохновляют мирную оппозицию против нелегитимного режима в Беларуси». (DW)