Лидеров белорусской оппозиции номинировали на Нобелевскую премию мира

Депутат норвежского парламента Гейр Тоскедал выдвинул трех лидеров белорусской оппозиции — Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало — на соискание Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом представитель норвежской Христианской народной партии Тоскедал рассказал в интервью газете Vårt Land, опубликованном в воскресенье, 18 октября.

По его словам, он выдвинул Тихановскую, Колесникову и Цепкало «за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они вдохновляют мирную оппозицию против нелегитимного режима в Беларуси». (DW)

| 2020-10-18T22:14:41+04:00 18 октября 2020, 22:58|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss