Lider TV объявлен банкротом

В Бакинском Коммерческом суде рассмотрен иск министерства транспорта, связи и высоких технологий к Производственному Объединению «Теле- радиовещание и спутниковая связь» об объявлении ООО «Lider TV и радио-Азербайджан» банкротом и назначении администратора имущества.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Ильхама Ахмедова иск был удовлетворен.

Отметим, что ООО «Lider TV и радио-Азербайджан» зарегистрировано в 1998 году. При компании действует «Lider TV» (с 1 сентября 2000 года), а также «Радио Lider».