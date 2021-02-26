Лидер Республиканской народной партии Турции осудил зверства армян в Ходжалы

Лидер Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу осудил зверства, совершенные армянами в 1992 году в азербайджанском городе Ходжалы в Нагорном Карабахе, сообщает Агентство Анадолу.

«В 29-ую годовщину резни в Ходжалы еще раз хочу отметить, что разделяю скорбь дружеского и братского Азербайджана, боль которой в Турции воспринимают как собственную», — говорится в публикации политика в социальных медиа.

Кылычдароглу отметил, что с уважением чтит память жертв погибших в результате резни.

Глава РНП выразил надежду на то, что трагедии подобные Ходжалинской, не повторятся ни в одной другой стране.

Ходжалинская резня 1992 года по своей жестокости и методам расправы остается одной из «черных страниц» в истории человечества.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке бронетехники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы и учинили зверскую расправу над мирным населением – азербайджанцами. 2500 жителей города, оказавшегося в кольце, попытались спастись, двигаясь в направлении Агдама.

Однако армянские головорезы из засады в упор расстреливали безоружных людей. Были убиты 613 мирных граждан, среди них 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков – все жители Ходжалы. 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей стали полными сиротами, 130 детей потеряли одного родителя, 487 человек, включая 76 детей, получили ранения, 1275 человек были взяты в плен. О судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, все еще ничего не известно.