Лидер крайне правой экстремистской группировки Zouaves Paris отправляется воевать в Нагорный Карабах — ФОТО

Лидер крайне правой группировки Zouaves Paris (ZVP) Марк де Каккере-Вальменир сообщил в Instagram, что отправился сражаться вместе с армянами в Нагорном Карабахе, находящемся в конфликте с Азербайджаном, сообщил «Либерасьен» в пятницу, 30 октября.

Чтобы проиллюстрировать свою приверженность, Марк де Каккере опубликовал фотографию себя в военной форме с автоматом Калашникова в руках. На его бюсте две нашивки: армянский флаг и череп, используемый некоторыми подразделениями СС. Фото подписано «Направление: фронт». Он также заявил о своем желании создать «бригаду иностранных волонтеров» в сотрудничестве с местными властями.

В «Либерасьон», с которым он познакомился в 2019 году, Марк де Каккере-Вальменир прямо назвал себя фашистом. Но группировку свою он так не называет.

Zouaves Paris — группа правых экстремистов, главный провокатор насилия в Париже. Он также сказал, что это небольшая группа, посвященная тому, чтобы держать улицы в страхе.

Парижские зуавы занимаются политикой кулаками в чистейших традициях GUD (французский крайне правый студенческий союз), к которому они себя причисляют. Эти ультраправые «зуавы» участвуют в уличных стычках и расистских столкновениях на улицах Парижа. Также они участвовали в беспорядках желтых жилетов.