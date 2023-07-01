Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель заявил в интервью радио France Info, что во время беспорядков в стране необходимо отключить социальные сети.

По его мнению, роль соцсетей нужно будет изучить.

«Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на шумихе вокруг сцен грабежей и тому подобного? В какой-то момент придется сказать «куик» (имитируя звук и жест, когда что-то режется. – «Газета.Ru»), придется их отрезать (отключат. – «Газета.Ru»), когда в стране жарко. Я предпочитаю чрезвычайное положение в социальных сетях, чем населению», — сказал политик.

Коммунистическая партия имеет 22 депутата в Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента).