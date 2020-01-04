Лидер демократов в США раскритиковал Трампа после убийства Сулеймани

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, совершенное в четверг в Ираке американскими силами, может привести к новой «бесконечной войне» для США, считает лидер демократов в сенате Чак Шумер.

«Решение президента, возможно, уже привело к сложной и опасной ситуации на Ближнем Востоке. Риск гораздо более длительных военных действий на Ближнем Востоке стал ощутимым и неизбежным. Эти действия вполне могут привести нашу страну к еще одной бесконечной войне – той самой бесконечной войне, в которую президент Трамп обещал нас не втягивать», — сказал Шумер, выступая в сенате.

«На мой взгляд, у президента нет полномочий (вести) войну с Ираном. Если он планирует значительное увеличение войск и потенциально длительное противостояние, то администрации потребуется получить одобрение конгресса и одобрение народа Америки», — добавил сенатор, отметив, что есть много вопросов относительно как политики администрации на Ближнем Востоке, так и последствий убийства Сулеймани.