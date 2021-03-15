Личный состав и военная техника, задействованные в учениях, отправлены в район учений — ВИДЕО

Руководство оперативно-тактических учений, а также привлеченные к учениям личный состав и специальная техника Азербайджанской Армии отправились в район учений.

На маршрутах следования колонн, которые будут сопровождаться как с земли, так и с воздуха, организована комендантская служба.

Учения продлятся до 18 марта, сообщается на сайте минобороны.