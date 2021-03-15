Личный состав и военная техника, задействованные в учениях, отправлены в район учений — ВИДЕО

Руководство оперативно-тактических учений, а также привлеченные к учениям личный состав и специальная техника Азербайджанской Армии отправились в район учений.
На маршрутах следования колонн, которые будут сопровождаться как с земли, так и с воздуха, организована комендантская служба.
Учения продлятся до 18 марта, сообщается на сайте минобороны.

| 2021-03-15T10:37:53+04:00 15 марта 2021, 10:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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