Личности 2858 человек, погибших в Отечественной войне полностью установлены

Усилиями соответствующих структур Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел было обеспечено принятие необходимых мер для идентификации в кратчайшие сроки личностей погибших в боевых операциях военнослужащих.

Как сообщает АПА, об этом заявил военный прокурор республики Ханлар Велиев на заседании коллегии Военной прокуратуры.

Он отметил, что сотрудники органов военной прокуратуры осуществили неотложные следственные действия, многочисленные экспертизы, в необходимых случаях и судебно-генетическую экспертизу, полностью установлены личности 2858 погибших, семьям переданы останки тел.