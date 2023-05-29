Личная жизнь голливудского актера Леонардо Ди Каприо не дает покоя ни его поклонникам, ни журналистам. Они так и пытаются застать его с девушкой.

Как сообщает Daily Mail, папарацци все же удалось «поймать» красавчика с известной моделью. Так, Ди Каприо появился на вечеринки в честь дня рождения Наоми Кэмпбелл в компании российской модели Ирины Шейк, которая всячески поддерживает преступный режим Кремля. По данным источника издания, Лео, который ранее помог маленьким украинцам, пострадавшим от войны, не отходил от пропутинской модели весь вечер.

Кроме того, ранее Шейк пришла на премьеру фильма Ди Каприо «Убийцы цветочной луны». После сеанса она осталась на банкет, где, вероятно, и завязалось между ней и актером более тесное общение.