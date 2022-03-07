Голливудский актер Леонардо Ди Каприо финансово поддержал Украину.

В общем, артист, у которого бабушка родом из Одессы, пожертвовал 10 млн долларов для украинской армии. Также издание GSA News сообщает, что некоторая часть средств будет направлена на преодоление гуманитарного кризиса.

Напомним, Леонардо Ди Каприо не первый голливудский актер, который финансово помог Украине. Ранее Мила Кунис и Эштон Катчер собрали в помощь Украине 15 миллионов долларов. Райан Рейнольдс и Блэйк Лайвли собирают миллион долларов для украинских беженцев. (tsn.ua)