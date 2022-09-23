«В корне неверно предполагать, что Зангезурский коридор отрежет Иран от Армении».

Об этом сообщила руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Азербайджанская сторона рассматривает свои границы с Ираном как возможность для дальнейшего развития торговли и сотрудничества. В результате оккупации Арменией территорий Азербайджана было прервано железнодорожное сообщение не только с Нахчыванской Автономной Республикой, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, но и с Ираном. Зангезурский коридор является важным проектом, который еще больше углубит связи между нашими странами и сулит новые перспективы для регионального сотрудничества», — подчеркнула она.

«Пограничный вопрос между Арменией и Азербайджаном должен решаться без вмешательства извне. Как известно, Азербайджанская Республика сама является страной, подвергшейся оккупации и агрессии. Применив силу, армянская сторона оккупировала двадцать процентов территории Азербайджанской Республики, в том числе 132 километра нашей границы с Ираном. В течение 30 лет иранская сторона не выражала никакого отношения к силовому изменению границ. Неизвестен адрес озвучиваемых иранской стороной подобных заявлений», — отметила Л.Абдуллаева.

Представитель МИД подчеркнула, что существуют форматы встречи лидеров Азербайджана и Армении в Москве и Брюсселе.

«Переговоры в этих форматах продолжаются. В рамках переговоров с согласия обеих сторон создана Государственная комиссия по делимитации государственной границы и согласован ее состав», — добавила Л.Абдуллаева.