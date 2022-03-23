Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана призвало Армению выполнять свои обязательства в рамках трехсторонних заявлений.

Об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева в ответ на очередное необоснованное утверждение МИД Армении в связи с газоснабжением Карабаха.

«Рекомендуем Армении обеспечить выполнение своих обязательств по трехсторонним заявлениям, включая вывод остатков вооруженных сил, находящихся в регионе, и тем самым способствовать региональному миру и безопасности, а не выступать с необоснованными утверждениями», — сказала Л.Абдуллаева.