Легендарный Жан-Поль Готье уходит из моды

Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что 22 января проведет свой прощальный показ мод в театре Шатле в Париже. Об этом модельер сообщил у себя в твиттере.

«Приглашаю тебя отпраздновать 50-летие моей карьеры в театре Шатле 22 января. Будет большой праздник, много друзей, и мы будем веселиться допоздна. И я хочу поделиться кое-чем: это будет мое последнее дефиле „от кутюр“, мое последнее Gaultier Paris Show», — рассказал он.

При этом Готье добавил, что не собирается полностью уходить из мира моды. Он отметил, что у него есть «новая концепция», и пояснил, что его Дом моды продолжит работу.

Жан-Поль Готье начал свою карьеру в модном доме Пьера Кардена. Свою собственную коллекцию он создал в 1976 году. За свою карьеру он успел пострудничать с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном. Жан-Поль Готье создал костюмы для целого ряда картин, среди которых «Пятый элемент», «Кика» и «Повар, вор, его жена и ее любовник».

В 2010 году он стал президентом собственного Дома моды и компании Jean Paul Gauthier S.A. До этого долгое время работал креативным директором Hermes. В 2014 году Жан-Поль Готье заявил, что больше не будет выпускать коллекции прет-а-порте. Кутюрье решил сосредоточиться на высокой моде, создании парфюма и аксессуаров.