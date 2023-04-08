Лечащий врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, руководитель миланской больницы «Сан-Раффаэле» Альберто Дзангрилло заявил, что политик хорошо реагирует на лечение, но ситуация сложная. Об этом сообщает Ansa.

«Я спокоен, прежде всего потому, что мы делаем все возможное. Даже перед лицом серьезной патологии, в действительно сложной ситуации, он хорошо реагирует на терапию», — сказал врач.

Также, по данным источников агентства, Берлускони уже выразил желание поехать домой из больницы.