Лавров заявил о полном взаимопонимании военных России и Турции под Идлибом

Российские и турецкие военные в сирийской провинции Идлиб находятся в постоянном контакте, между ними полное взаимопонимание. Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

«Военные представители и Российской Федерации, и Турции, которые находятся на земле в Сирии, в районе Идлиба, в постоянном контакте между собой рассматривают изменения в обстановке. У них есть, как мы слышали от наших военных и от турецких военных, полное понимание между собой», — сказал министр.

Он напомнил, что сегодня в Москве проходит очередной раунд переговоров межведомственных делегаций России и Турции. «Все факты находятся на столе, — сказал глава МИД РФ. — Надеюсь, что они смогут презентовать идеи, которые позволят деэскалировать эту ситуацию [в Идлибе] на основе тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами России и Турции».(ТАСС)

| 2020-02-17T16:20:51+00:00 17 февраля 2020, 19:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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