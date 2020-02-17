Лавров заявил о полном взаимопонимании военных России и Турции под Идлибом

Российские и турецкие военные в сирийской провинции Идлиб находятся в постоянном контакте, между ними полное взаимопонимание. Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

«Военные представители и Российской Федерации, и Турции, которые находятся на земле в Сирии, в районе Идлиба, в постоянном контакте между собой рассматривают изменения в обстановке. У них есть, как мы слышали от наших военных и от турецких военных, полное понимание между собой», — сказал министр.

Он напомнил, что сегодня в Москве проходит очередной раунд переговоров межведомственных делегаций России и Турции. «Все факты находятся на столе, — сказал глава МИД РФ. — Надеюсь, что они смогут презентовать идеи, которые позволят деэскалировать эту ситуацию [в Идлибе] на основе тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами России и Турции».(ТАСС)