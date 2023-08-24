Россия готова «в тот же день и тот же час», когда Запад выполнит обещания, возобновить пакетную зерновую сделку.
Как передает # со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Как сказал президент [России Владимир Путин], он это недавно еще раз подтвердил, как только все, что нам обещано, будет выполнено, одновременно, в тот же день, в тот же час, мы готовы возобновлять украинскую часть пакета. Это был действительно пакет, мы под ним подписывались, как под решением, обе части которого взаимосвязаны», — сказал он.