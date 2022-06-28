Чем дольше Запад будет поставлять оружие Украине, тем дольше будет длиться конфликт, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИДов прикаспийских государств. Трансляцию вела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Нам представляется подобная линия, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивной и вредной. Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт, тем дольше продлится агония нацистского режима, который поддерживается западными столицами», — сказал Лавров.

Он отметил, что с заявлениями о недопустимости переговоров регулярно выступают премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель. Последний, как указал глава российского МИДа, призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира.