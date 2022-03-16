«У нас регулярный и надежный политический диалог с Турцией».

Oб этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в протокольной части встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Глава МИД России подчеркнул, что контакты между двумя странами на различных уровнях сегодня имеют глубокое символическое значение: «Напомню, что именно в этот день, 16 марта 1921 года, между Великим национальным собранием Турции и Советским Союзом был подписан договор о дружбе и братстве».

Лавров заявил, что главной темой встречи с турецким коллегой является Украина: «Если говорить о внешней политике, то сегодня для нас главной темой является Украина, скорейшее урегулирование ситуации. Не секрет, что наша позиция по украинскому вопросу не совпадает. Но мы ценим позицию Турции и уважаем ее. Турция стремится объективно подходить к задачам, вытекающим из нынешнего кризиса».