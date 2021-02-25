Лавров и Айвазян обсудили обострение ситуации в Армении

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Айвазян сообщил Лаврову об обострении ситуации внутри республики.

«С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». (gazeta.ru)

| 2021-02-25T16:13:24+04:00 25 февраля 2021, 16:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss