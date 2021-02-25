Лавров и Айвазян обсудили обострение ситуации в Армении

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Айвазян сообщил Лаврову об обострении ситуации внутри республики.

«С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». (gazeta.ru)