Государственная пограничная служба (ГПС) Латвии объявила с 15 августа срочную мобилизацию сил для усиления охраны восточной границы, пишет Delfi.

Соответствующее решение было принято в связи с быстрым возрастанием гибридной угрозы на границе с Беларусью. За последние сутки пограничники зафиксировали 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Также Латвии говорят, что белорусские силовики стали активно помогать нелегальным мигрантам.

Сообщается, что латвийских пограничников перестали отпускать в ежегодный отпуск. А тех, кто уже получил такой отпуск, отзывают из него.

Также ГПС запросила дополнительную поддержку у армии и полиции.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце уже распорядилась, чтобы национальные Вооруженные силы направили дополнительные силы к латвийско-белорусской границе на помощь.