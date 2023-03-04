Украина должна получить от Запада истребители и принятие соответствующего решения является лишь вопросом времени, заявил в интервью Spiegel премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить», — заявил он.

Кариньш добавил, что Латвия поставила бы Украине истребители, если бы они у нее были. «Они неоднократно доказывали, что быстро учатся работать с новой техникой», — сказал латвийский премьер.

Европейские страны, по словам Кариньша, хотят мира. «Но единственный путь к миру лежит через победу Украины. И для этого ей нужно наше оружие», — сказал он.

Перед европейскими странами, считает премьер Латвии, стоит задача, у каждой «по-своему», помочь Украине достичь своих целей. Он напомнил, что Рига уже поставляет Киеву ракеты для зенитной системы Stinger, самоходные гаубицы, вертолеты, обмундирование и медикаменты. «Если бы у нас были танки, мы бы их тоже поставили», — сказал Кариньш.