ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман

Арабский парламент призвал международное сообщество ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда и мусульман, сообщает со ссылкой на заявление организации портал издания «Аль-Ахрам».

Как передает РИА Новости, заседание Арабского парламента прошло в четверг в штаб-квартире Лиги арабских государства в Каире.

«Арабский парламент призвал международное сообщество, ООН… противостоять злонамеренным кампаниям против великого посланника Мухаммеда и призвал ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка ислама, ислама и мусульман», — говорится в заявлении парламента.

Ранее с таким же требованием – «ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда, ислама и мусульман» – в адрес мирового сообщества обратился шейх египетского университета Аль-Азхар, одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских учебных заведений в мире.

Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицейскими в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Комментируя трагедию в пригороде Парижа, президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости «освободить ислам во Франции от иностранного влияния» и усилить контроль за финансированием мечетей, построить «просвещенный ислам» в стране.