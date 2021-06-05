Кыргызстан и Таджикистан договорились о мирном урегулировании ситуации на совместной границе и об отводе от нее всех подразделений, кроме штатных пограничных нарядов. Об этом говорится в протоколе, подписанном по итогам встречи совместной Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызстана и Таджикистана, который опубликован в субботу на сайте кыргызского правительства.

Отмечается, что сопредседатели комиссии — главы Государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов — обсудили ситуацию в районе пограничной точки «Карамык» и «единомышленно заявили о том, что все вопросы необходимо решать исключительно мирным путем». В подписанном ими протоколе говорится о решении «отвести пограничные посты на 3 км вглубь с каждой стороны», а также отвести войска и военное оборудование «на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды».

В протоколе отмечается, что Кыргызстан и Таджикистан достигли договоренностей, касающихся использования пастбищ на этом участке рубежа. Было решено, что любые действия на государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями сторон. (ТАСС)