Таджикская сторона, по предварительным данным, начала обстреливать из минометов приграничное село Достук, находящееся в Баткенском районе Кыргызстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

«По состоянию на 11:15 (9:15 мск) минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района», — уточнили в ведомстве.

По данным кыргызской погранслужбы, военные Таджикистана стреляли из трех минометных расчетов.

Данных о пострадавших или погибших в результате произошедшей перестрелки пока нет.

Обострение ситуации на границе двух стран произошло несколько дней назад. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и сообщили о первых пострадавших в результате перестрелки.

16 сентября стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе.