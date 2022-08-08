В МЧС Азербайджана под руководством министра, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялось совещание, посвященное деятельности Госагентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору.

На совещании с участием заместителей министра, соответствующих структурных подразделений министерства были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Госагентства, заслушаны презентации по отчету данной структуры.

Выступая с итоговой речью на совещании, министр Кямаледдин Гейдаров рассказал о важных задачах, возложенных на Госагентство и дал соответствующие поручения.