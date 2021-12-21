Курс турецкой национальной валюты резко подскочил по отношению к доллару США и евро после того, как президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о чрезвычайных правительственных мер против стремительного падения лиры, продолжавшегося уже нескольких недель. Вечером в понедельник, 20 декабря, курс лиры вырос на 25 процентов, во вторник утром рост продолжился.

В течение 2021 года лира потеряла более половины своей стоимости, особенно резкое падение началось в ноябре, так что к 20 декабря курс местной валюты упал до исторического минимума — за доллар приходилось платить до 18,41 лиры, а за евро — 20,74 лиры.

Однако после принятия правительственного пакета мер, предполагающих, в частности, защиту сбережений населения от колебаний валютного курса, доллар стоил 11,61 лиры, а евро — 13,85 лиры.

По словам турецкого президента, правительство в Анкаре будет компенсировать убытки держателей вкладов в лирах, если падение курса национальной валюты превысит процентные ставки, обещанные банками.