В то время как находящийся с визитом в Турции глава МИД Армении Арарат Мирзоян громогласно заявляет о готовности и стремлении Еревана к установлению мира в регионе, к полному урегулированию отношений с Анкарой, налаживанию дипломатических отношений и полному открытию границы, у ереванского офиса ООН представители курдской общины провели акцию, приуроченную к 24-летию тюремного заключения лидера террористической организации «Рабочая партия Курдистана» Абдуллы Оджалана.

По мнению участников акции, «весь цивилизованный мир должен обратить внимание на репрессивную политику турецких властей по отношению к курдам».

Демонстранты с флагами «Рабочей партии Курдистана», «Сирийских демократических сил», «Отрядов народной самообороны», а также с изображением самого Оджалана прошлись шествием по центру Еревана. Они направились к представительству ООН, где передали письмо с заявлением.

Как заявил журналистам лидер курдской общины, депутат парламента Армении Князь Гасанов, ООН должна использовать все свои рычаги для освобождения Оджалана из тюрьмы.

По его словам, учитывая последствия разрушительного землетрясения в Турции и многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди курдов Турции, необходимо принять срочные меры по освобождению курдского лидера, чтобы он остаток своей жизни провел на свободе, рядом со своим народом.

Весьма примечательно, что лидер курдской общины Армении, защищающий права лидера международной террористической организации Абдуллы Оджалана, почему-то с таким же рвением не защищает армянского правозащитника курдского происхождения Сашика Султаняна.

Напомним, что 3 октября 2020 года на основании сообщения экс-советника бывшего начальника полиции Армении Нарека Маляна Служба национальной безопасности начала уголовное преследование в отношении правозащитника, председателя Езидского центра по правам человека Сашика Султаняна по признакам пункта 1 части 2 статьи 226 УК (Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды — гласно или с использованием средств информации).

В основу уголовного дела положено интервью Султаняна изданию yezidinews.com . В нем правозащитник, по утверждению стороны обвинения, сделал заявления, разжигающие национальную ненависть между армянами и курдами-езидами.

Согласно обвинению, в интервью правозащитник сообщил информацию о том, что на территории Армении права курдов-езидов не защищены, их высмеивают армяне и проявляют к ним дискриминационное отношение.

Сам Султанян утверждает, что эти слова вовсе не были направлены против армянского народа, он критиковал правительство Армении, в перевод закрались смысловые искажения. Интервью было удалено в день публикации по просьбе Султаняна.

По словам правозащитника, это был частный разговор с журналистом издания yezidinews.com , базирующегося в Ираке, и он не знал, что этот разговор будет опубликован.

Незаконное уголовное преследование в отношении Султаняна осудили как местные правозащитные структуры и представители гражданского общества, так и авторитетные международные организации. В своем докладе о религиозных меньшинствах за 2021 год Госдеп США коснулся также дела Сашика Султаняна.

Но видимо депутата от правящей партии больше коробит не то, что в Армении судят курдского правозащитника, а что в Турции держат в заключении главаря курдских террористов…