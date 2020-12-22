Купите Хары бюль бюль: в Баку состоится аукцион с участием известных мастеров и брендов

Победитель творческого конкурса «Акция Хары бюль бюль» будет объявлен 31 декабря, в День солидарности азербайджанцев мира, в ходе международного благотворительного онлайн аукциона, посвященного символу Карабаха – цветку Хары бюль бюль (Ophrys caucasica).

Напомним, что целью конкурса является создание традиции ношения символа Хары бюль бюль в знак единства азербайджанского народа в знаменательные дни: 27 декабря в День памяти, 8 ноября в День Победы, а также 31 декабря в День солидарности азербайджанцев мира.

На основе работы победителя будет изготовлен значок, который каждый желающий сможет надевать в выше обозначенные даты по примеру уже известных мировых акций, таких как, например, красный мак в Англии, который является символом памяти воинов, отдавших жизни в Первой мировой войне. Акция в этой стране проходит в виде ношения значка мака и проводится ежегодно 11 ноября.

Суть акции — конкурса, проводимого в Баку также сводится к созданию простого в исполнении значка, который можно заказать с минимальными затратами, либо сделать самостоятельно из подручных средств.

По словам организаторов конкурса, акция вызвала большой интерес у деятелей искусств, художников, handmade- мастеров и просто, творческих натур, которые представили самые разнообразные работы, отличающиеся простым техническим исполнением и креативностью.

Как сообщила # руководитель социально-экологического центра «Экосфера», инициатор и организатор акции Фируза Султан-заде, на аукционе, в рамках которого будут продемонстрированы все работы участников конкурса, также будут представлены картины, книги, украшения и аксессуары с изображением цветка Хары бюль бюль, ставшего символом славной победы в Отечественной войне, а также олицетворяющего память о шехидах Карабахской войны.

В аукционе примут участие как отельные художники и мастера, так и представители крупных брендов и ювелирных домов Азербайджана.

Некоторые компании предоставили свои изделия и продукцию безвозмездно. К примеру, бренд «I love Baku» отправил на аукцион свои сувениры, «Minalı» — серебрянные броши в виде цветка Хары бюль бюль. Известный модельер и парфюмер, Заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова подарила организаторам для аукциона духи своего бренда, а Бахрам Багирзаде — книги «Шуша для детей» и книгу – новинку «Карабах – это Азербайджан». Также к акции в качестве благотворителей присоединились бренд Butali Azerbaijan Jewelry и компания Galemkari Style by FR Collection.

Все средства от продажи изделий в ходе аукциона Социально-экологический центр «ЭкоСфера» направит в Фонд Поддержки Семей Раненых и Шехидов («YAŞAT»), который был учрежден 8 декабря указом Президента Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Аукцион состоится 31 декабря, а представленные лоты будут заранее распространены в виде онлайн-каталога и продемонстрированы на преаукционе.

Основная часть аукциона и церемония награждения победителей конкурса пройдет 31 декабря в течение 12 часов – с 08.00 до 20.00, и будет сопровождаться онлайн-дефиле и красочной программой. К участию в аукционе приглашаются все желающих, в том числе азербайджанцы, проживающие заграницей.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в 12.00.

Ф.Султан-заде пояснила, что на каждый лот будет отведено определенное время. Чтобы не пропустить торги за интересующую вещь, покупатели могут узнать время старта продажи того или иного лота в ходе преаукциона, который пройдет в онлайн режиме в программе «Zoom» 30 декабря с 20:00 по 00.00 по бакинскому времени.

Ссылка для участия в преаукционе:

https://us02web.zoom.us/j/88966409235?pwd=eVlOMkNpeEpxbm9mcHcwMjhwbTcrUT09

Идентификатор конференции: 889 6640 9235

Код доступа: 233497

Ссылка для участия в аукционе и церемонии награждения конкурса «Акция Хары бюль бюль» 31 декабря с 08:00 по 20.00 по бакинскому времени:

https://us02web.zoom.us/j/85918306485?pwd=cFRqVGdERFlsbURVNjlQV2sreTZ6dz09

Идентификатор конференции: 859 1830 6485

Код доступа: 552634

В день аукциона для гостей и участников также выступят известные медийные личности, блогеры.