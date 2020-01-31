Кулинар из Азербайджана приготовил Шах-плов весом в 100 кг!

Азербайджанский кулинар, член Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана Мирмовсум Дадашов приготовил в Стамбуле шах-плов весом в 100 кг с национальными орнаментами буты, сообщает Trend Life.

Впервые был приготовлен такой плов, который вызвал большое удивление гостей мероприятия Fairmont Quasar Istanbul. Мирмовсум Дадашов, который работает в Центре культуры Азербайджана и ресторане ButabakuCafe в Анкаре, сказал Trend Life, что был приглашен в Стамбул для приготовления этого кулинарного шедевра и удостоен благодарственного письма секретариата Тюрского совета.

«Для меня большая честь и гордость представлять кулинарное искусство Азербайджана в братской Турции», — сказал Мирмовсум Дадашов.