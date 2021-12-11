Целью Украины по Донбассу является мир через силу, говорится в статье главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, опубликованной в издании Foreign Affairs.

Согласно мнению Кулебы, в данный момент США и их европейские союзники должны вести диалог с Россией, чтобы выиграть время, при этом укреплять Украину для недопущения «вторжения Москвы».

«В этот момент будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО», — написал он.

Также Кулеба указывает, что Украина и ее партнеры занимаются разработкой всеобъемлющего плана сдерживания, в который входит обозначение суверенитета Украины и принятие мер относительно РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что Евросоюз включился в процесс милитаризации Украины, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию кризиса в Донбассе зашли в тупик.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что упреки в адрес России в агрессии беспочвенны, РФ является абсолютно миролюбивой страной, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями (aif.ru).