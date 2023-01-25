Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор со своим польским коллегой Збигневым Рау. По его словам, в ходе диалога он поблагодарил Польшу за поддержку поставок Киеву немецких танков Leopard 2.

«Поблагодарил Польшу, которая была первой страной, публично объявившей о поставке Leopard 2, тем самым внеся решающий вклад в формирование танковой коалиции. У нас впереди новые задачи: истребители западного типа, санкции, реализация формулы мира», — написал Кулеба в Twitter.

Как указал глава МИД Украины, он вместе с Рау ведет постоянную работу над развитием отношений двух государств. Он также добавил, что поговорил с главой МИД Польши о расширении железнодорожного сообщения между двумя странами.