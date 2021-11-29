Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил отношение к предложению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве в нормализации отношений между Россией и Украиной.

Д.Кулеба заявил на пресс-конференции в видеоформате для зарубежных журналистов, что между Украиной и Турцией развиты идеальные отношения: «Между президентами наших стран существует очень высокое взаимное доверие».

По его словам, Украина никогда не выступала против инициатив, направленных на создание диалога, наоборот, всегда поддерживала их.

«Мы приветствуем, одобряем все инициативы, направленные на то, чтобы положить конец этой войне в регионе и на восстановление нашей территориальной целостности, приветствуем и координацию усилий в рамках этих инициатив. Но в то же время подчеркиваем, что не примем никакое соглашение, которое касается Украины, но достигнуто без участия самой Украины», — отметил глава МИД Украины.