Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Большой семерки передать Киеву российские активы, чтобы помочь оплатить восстановление разрушенной инфраструктуры. Об этом он сообщил на встрече глав МИД G7, передает The Washington Post.

«Россия должна платить политически, экономически, но также и финансово», — сказал он.

Минфин США заморозил российские активы на сотни миллионов долларов, которые находились на банковских счетах в США. По данным Белого дома, страны Евросоюза, в том числе Франция, Германия и Италия, заморозили активы на сумму более $30 млрд, отмечает издание.