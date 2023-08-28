Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе посетит Чешскую Республику, Французскую Республику и Королевство Испания.

Как передает #, об этом сообщили в МИД Украины.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, 28 августа в Праге Кулеба обратится к главам дипломатических миссий Чехии как почетный гость ежегодной конференции послов.

Министр также проведет двусторонние переговоры по развитию военно-технического сотрудничества.

«29-30 августа в Париже министр проведет переговоры с руководством Франции и ведущими компаниями французского оборонно-промышленного комплекса. По приглашению французской коллеги Катрин Колонна он также станет почетным гостем конференции французских послов», — говорится в сообщении.

Кроме того, 31 августа в Толедо, Испании глава МИД Украины примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.

По информации ведомства, основными темами переговоров в Чехии, Франции и Испании будут новые поставки оружия, в частности, укрепление противовоздушной обороны, продвижение «Формулы мира», подготовка к Глобальному саммиту мира, открытие до конца этого года переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«Отдельной важной целью встреч станет привлечение европейских компаний и ЕС в целом к участию в первом Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине осенью», — сообщили в МИД.