Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Швеции Тобиасом Леннартом Билльстрёмом вступление Украины в НАТО и ЕС, а также Специальный трибунал по делу о преступлении агрессии в отношении Украины.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс-Украина», обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора.

«У меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Леннартом Билльстрёмом. По мере приближения саммита в Вильнюсе я хотел, чтобы Швеция завершила свое присоединение. Я также повторил наш призыв к важным политическим решениям относительно членства Украины в НАТО. Кроме того, мы обсудили вступление Украины в ЕС и Специальный трибунал», — написал Кулеба в Twitter.