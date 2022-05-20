«Мы годами предупреждали мир, что Россия хочет войны, а не диалога. В каждой точке мира мы заявляли, что необходимо пресечь действия России, пока не стало слишком поздно. Мы также предупреждали о глобальном продовольственном кризисе в случае, если Путин решит начать масштабную войну и блокирует наши порты. Наши предупреждения были проигнорированы, и теперь мы видим результат этого».

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Вене.

Он призвал страны прислушаться к призывам Украины.

«Сегодня мы все сталкиваемся с очень трудным выбором. Этот выбор требует трудных решений. Война России против Украины — не только против Украины, и мы должны действовать вместе и в наших и ваших интересах. … Мы ценим добрые слова, но также требуем конкретных шагов: предоставить Украине тяжелое вооружение, ввести жесткие санкции против России и предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Это три самых коротких пути к миру. Единственное требование-политическая воля в столицах», — подчеркнул Д.Кулеба.

Министр отметил, что Европа меняется, и мировой порядок никогда не будет прежним.