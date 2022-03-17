Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудят тактику переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Ukrinform.net, об этом сказал Дмитрий Кулеба.

«Мы будем работать с ним, чтобы установить логику процесса. Я всегда подтверждал свою готовность к дискуссиям на уровне министров иностранных дел. Конечно, при условии, что господин Лавров тоже готов к предметному обсуждению вопросов и решению конкретных проблем», — сказал Кулеба.