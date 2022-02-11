10 февраля 2022 года в Хатаинском районе столицы сотрудниками жилищно-эксплуатационного управления были вырублены деревья. Инцидент был зафиксирован по адресу: Хатаинский район, Гянджинский проспект, 27.

Жители находящихся поблизости домов выразили недовольство по этому поводу и сообщили, что на месте деревьев будет построено новое многоэтажное здание.

Заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов заявил, что не располагает никакой информацией по этому поводу.

(https://media.az/society/1067847233/v-hatainskom-rayone-baku-sotrudniki-zhilischno-ekspluatacionnogo-upravleniya-vyrubayut-derevya-video/).

Ведение строительных работ, а также вырубка деревьев в Баку без согласия исполнительных органов власти является невозможным. Поэтому нас удивило заявление заведующего отделом ИВ Хатаинского района Панаха Иманова о том, что он не располагает никакой информацией по этому поводу.

Мы решили провести собственное расследование и выяснить какая компания осуществила вырубку деревьев.

Как заявил # заведующий отделом по общественно – политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, по адресу: Хатаинский район, Гянджинский проспект, 27 было уничтожено всего одно дерево и один кустик. «Мы не ведем там никаких работ. Исполнительная власть Хатаинского район узнала об этой истории из СМИ. Согласно информации, распространенной в СМИ от имени Государственного комитета градостроительства и архитектуры, территория, на которой были вырублены деревья, выделена исполнительной властью Баку сети отелей Hyatt Regency для строительства многоэтажного здания. У меня нет другой информации по этому вопросу», — сказал Панах Иманов.

Мы обратились к заместителю отдела градостроительства Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Фахри Айдемиру. «Мне ничего неизвестно о заявлении относительно передачи земельного участка на территории Хатаинского района сети отелей Hyatt Regency для строительства многоэтажного здания. Вопросами строительства на территории столицы занимается Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку. Обратитесь в эту структуру», — посоветовал нам Фахри Айдемир.

Мы связались с начальником Управления градостроительства и архитектуры города Баку Руфатом Махмудовым. «Мои сотрудники обязательно выяснят этот вопрос и свяжутся с вами», — пообещал нам Руфат Махмудов.

Через некоторое время с нами связалась сотрудник управления Эльназ (к сожалению, она не назвала нам свою фамилию). «Никакого проекта по строительству многоэтажного дома по адресу Хатаинский район, Гянджинский проспект 27 не существует», — сказала нам сотрудник управления.

Мы также обратились в сеть отелей Hyatt Regency. Как сообщила сотрудник компании, у Hyatt Regency нет планов относительно строительства многоэтажного дома в Хатаинском районе.

По мнению председателя Союза архитекторов Эльбая Гасымзаде, вряд ли сеть отелей Hyatt Regency будет строить корпус в Хатаинском районе. «Просто какая- та компания, название которой скрывают, проявляет интерес к этой территории», — считает Эльбай Гасымзаде.

А заявление завотделом по общественно – политическим и гуманитарным вопросам исполнительной власти Хатаинского района Панаха Иманова о том, что ему ничего неизвестно о вырубке деревьев, по крайней мере, вызывает большие сомнения. Потому, что сотрудники жилищно-эксплуатационного управления, вырубившие деревья, находятся в непосредственном подчинении исполнительной власти Хатаинского района.