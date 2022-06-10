В Баку завершился второй свободный заезд Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Как сообщает #, лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, проехав круг за 1:43.224.

Второй лучший результат у Серхио Перес ( Ред Булл), третий — у пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Пилот «Мерседес», 6-ти кратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон пришел двенадцатым.

Напомним, что по результатам первого тестового заезда лучшим стал пилот

Red Bull Серхио Перес, вторым — показал Шарль Леклер из Ferrari, третьим — прошлогодний чемпион и лидер нынешнего этапа Макс Ферстаппен из Red Bull.

Третья и заключительная сессия свободных заездов в Баку состоится 11 июня в 15:00 по бакинскому времени.

Главная гонка — Гран-при Азербайджана состоится 12 июня в 15:00 по бакинскому времени.