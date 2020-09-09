Кто получит инновационную премию Азербайджана: гонка началась

В Баку началась подготовка к церемонии «Инновационная премия Азербайджана». Прием заявок, желающих выиграть премию, будет осуществляться до 20 сентября.

Как сообщает «Зеркало», премия, учрежденная с целью поддержки игроков локальной экосистемы, является частью глобального процесса, направленного на вхождение страны в число ведущих государств в глобальной инновационной экосистеме под девизом «Инновационный Азербайджан».

В проекте учитывается каждый участник экосистемы с использованием подхода Quad-Helix, основанного на принципе «государство – академия – бизнес – общество». Успешные инициативы, реализованные игроками, оцениваются независимыми членами жюри прозрачно, беспристрастно, без коммерческого интереса.

Имена жюри представлены на сайте http://www.innoweek.az/award

Победителей определят в различных номинациях: «Стартап года», «Инфлюенсер года», «Иновационное мероприятия года», «Лучший инновационный проект года», «Ведущий презентатор решений по COVID-19» и др.

Оргкомитет Инновационной премии функционирует на общественных началах и утверждается центральным органом исполнительной власти – Министерством транспорта, связи и высоких технологий, осуществляющим государственную политику и регулирование в этой сфере.

Церемония награждения премией пройдет в Баку уже во второй раз. Первая церемония награждения Innovation Awards Gala, организованная совместно Министерством транспорта, связи и высоких технологий и Huawei, прошла 23 октября прошлого года в Центре Гейдара Алиева.

В рамках проекта будут награждены наиболее инициативные, активные компании, проекты и лица в сфере инновационной деятельности за 2019-2020 годы.

Победители будут объявлены на церемонии награждения Innovation Awards Gala, которая состоится 9 октября в рамках InnoWeek – Недели инноваций.