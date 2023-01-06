Представители старшего и среднего поколения, заставшие период СССР, который на всех парах мчался к победе коммунизма, наверняка помнят строку из коммунистического «Интернационала»: «кто был никем, тот станет всем». Этакая красивая сказка для «всего мира голодных и рабов».

Особенно наивные советские люди искренне верили, что светлое будущее уже не за горами. А если засосет под «ложечкой», принимали эту духовную пищу, не заморачиваясь над обычной. Но годы советской власти проходили, а коммунизм так и не наступал. И как результат трезвомыслящие люди переиначили эту сакральную строку на свой лад: «кто был никем, тот стал ничем».

Нынешняя Россия, а точнее ее военно-политическая элита, развязав войну в Украине, также наивно полагала, что «станет всем». Однако «план Барбаросса», который сорвался в ходе второй мировой в отношении Советского Союза, спустя 80 с хвостиком лет не сработал и в Украине. Крупные неудачи на поле боя с украинскими защитниками Родины вынудили Россию стать ничем. Почти все мировое сообщество выступило единым фронтом против агрессии России в отношении Украины, и даже ближайшие союзники-вассалы Москвы в лице Еревана занимают в этом вопросе относительно осторожную политику.

Несмотря на то, что на протяжении всей войны кремлевская верхушка и преданные ей шакалы журналистики выступали и выступают с победными реляциями и продолжают кормить «российского соловья баснями», реальное положение на фронте ничего радужного для Москвы не сулит. Все настолько плачевно, что колоссу на глиняных ногах понадобилась передышка. Только вот обезумевший от запаха и вкуса глава Кремля не может поступиться своими амбициями, и необходим был более или менее существенный повод для перерыва в «священной задаче освобождения Украины».

И повод нашелся. Им стал христианский праздник Рождество Христово. Натянув на себя рясу миротворца, президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Нет, каков цинизм. Человек, который не верит в Бога (при этом утверждает, что они, как мученики, попадут в рай, а остальные сдохнут), и своими кровавыми деяниями исполняет волю Сатаны, теперь прикрывается религиозным праздником. Поистине, нет предела человеческому лицемерию.

Естественно, столь примитивный ход Кремля скрыть слабину не возымел никакого эффекта. Ответ официального Киева на циничное миролюбие Москвы был предельно четок и ясен. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия под этим предлогом готовится «к новой волне агрессии» против Украины и Европы.

По мнению Зеленского, Россия намерена воспользоваться режимом тишины, чтобы усилить позиции на линии соприкосновения. «Они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных», — заявил президент Украины в видеообращении.

Отреагировали на призыв Путина и в офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что это банальная уловка Кремля, с помощью которой Путин надеется убедить Запад, чтобы тот начал давить на Украину по поводу необходимости переговоров, а также оккупанты хотят воспользоваться «перемирием» для укрепления своей армии.

«Безусловно, это исключительно пропагандистский жест. И ничего больше. Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение допмобилизации, строительство масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии», – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что россиянам не удалось это сделать военными способами, поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки.

Одним словом, «рождественская затея» Москвы не удалась. Сие событие сильно разочаровало российский политический истеблишмент, и в ход пошли старые, но неэффективные методы пропаганды.

Одной из первых команду «Фас» получила заштатная пропагандистка, главный редактор Russia Today и «Спутник» Маргарита Симоньян. В свойственной ей манере хабалки Симоньян написала в Twitter: «Киевские упыри отказались прекращать огонь даже в Православное Рождество. Небратья и есть. Тем железобетоннее обязанность освободить братьев».

О каких братьях говорит Симоньян, и от кого их нужно освобождать, она не стала уточнять. Но зато комментарии под ее твитом полны иронии и желчи. А один из комментаторов задался вопросом: «Тигран выехал уже освобождать?».

Что и говорить, российская агитмашина агрессивно лаять умеет, только вот кусаться уже не может. Пообломали им зубы украинцы.

Напоследок, хотелось бы напомнить крылатую фразу, с которой знаком мало-мальски имеющий понятие о Древней Греции: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». В данной ситуации можно перефразировать данное изречение: «Бойтесь Кремля, перемирие объявившего».

В первом случае троянцы повелись на уловку греков, приняв дар в виде коня, за что и поплатились. Но с Украиной этот финт не прошел. Украинцы, в отличие от троянцев, сожгли «российского коня»…