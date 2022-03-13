Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью которого были израильские объекты в Ираке. Заявление цитирует в воскресенье иранское агентство Клуб молодых журналистов.

«Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР», — говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен «после недавних преступлений Израиля».

«Мы еще раз предупреждаем преступный сионисткий режим, что повторение враждебных действий будет сопровождаться жестким, решительными и разрушительным ответом», — заявляет структура.

В ночь на воскресенье иракский Эрбиль был подвергнут ракетному обстрелу в районе генерального консульства США. Ряд арабских СМИ сообщил, что удар мог поразить объекты израильской разведки «Моссад». При этом власти Иракского Курдистана опровергли информацию, что на территории провинции Эрбиль находятся центры израильской разведки.