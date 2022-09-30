Бездомных собак одни жалеют и подкармливают, другие пинают, бросают в них камнями. Но и те, и другие признают – что-то надо с ними делать. Правда, способы решения они предлагают разные. Первые – за гуманизм, вторые – за убийство. Собак многие боятся, а те обычно боятся людей, не ожидая от них ничего хорошего. Долгие годы собак попросту отстреливало Управление по борьбе с бездомными животными, в народе именуемое собачьим ящиком. Затем на его месте появился Toplan – центр заботы о бездомных животных, на который противники кровавого решения собачьего вопроса возлагали большие надежды.

Начинание было хорошим, но в итоге все оказалось не так, как ожидалось. Собак отлавливают с жестокостью, о чем не раз писали свидетели в соцсетях и выставляли видео подтверждения. На страничках помощи бездомным животным в соцсетях люди предупреждают друг друга о том, в каком районе разъезжают машины Toplan, чтобы неравнодушные успели хоть кого-то спасти. По идее после стерилизации и чипирования собак должны возвращать на прежнее место обитания. Но они просто пропадают. Когда несколько лет назад отлов забрал безобидную дворняжку, несколько лет жившую в нашем дворе, о ее судьбе узнать не удалось. «Стерилизуем, держим несколько дней и выпускаем за городом. А где, сказать не можем», – заявили мне тогда в этой структуре.

Почему дальнейшая судьба отловленных животных – информация секретная, а эта организация закрыта от общественности? Вопрос риторический…

В некоторых частях страны, как и раньше, периодически практикуют отстрелы. Даже если отбросить этическую составляющую, давно доказано, что уничтожение бездомных собак неэффективно, меньше их от этого не станет. Нужны другие цивилизованные и эффективные меры. Об этом у нас говорят годами, обещают перемены к лучшему, а получается в итоге как всегда.

Недавно сотрудник исполнительной власти столицы Миртурал Мирсултанов, участвовавший в круглом столе по квартальным итогам проекта «Онлайн-платформа общественного контроля», заявил о том, что ИВ в настоящее время работает над проектом по решению проблемы бездомных собак. Он отметил, что в столице очень много бездомных собак, да и в регионах тоже, сообщает Report. Чиновник сказал, что скоро они начнут реализацию нового проекта и верят, что он принесет положительные результаты

Подробности пока неизвестны, но зоозащитники, имея горький опыт, не ждут ничего хорошего. Решение проблемы, как правило, приравнивается к борьбе с четвероногими бродягами. В самой же структуре лишь сказали, что бездомными собаками занимается Toplan.

«Ну а на чьем балансе находится Toplan? Той же исполнительной власти, — говорит зоозащитник, глава неправительственной организации по защите животных GWARP Фарид Мансуров. – Во всем цивилизованном мире существует имплементарное управление городским биоразнообразием. Речь идет об отлове, стерилизации, вакцинации бездомных животных. Западная Европа прошла кровавый путь в свое время и убрала бездомных собак полностью с улиц лет 50 назад. Кстати, там сейчас об этом жалеют. Почему? Потому что в природе есть такое явление, как замещение ареалов, и если мы убираем с улиц собак, то мгновенно появляются крупные грызуны, а именно крысы, в больших количествах. Собаки являются сдерживающим фактором, и их отсутствие приводит к росту популяции крыс. А крысы являются кормовой базой для лис и шакалов. Убираем с улиц собак – появляются лисы и шакалы. Чем апеллирует исполнительная власть? Тем, что собаки – переносчики бешенства и люди боятся заразиться этим опасным заболеванием. Но собаки редко болеют бешенством, основными переносчиками бешенства являются грызуны, лисы и шакалы. Из-за безграмотной работы ИВ число собак на улицах сократилось и в этом году у нас наблюдалось огромное количество крыс во дворах, а также вольготно разгуливающих по улицам. Природа умнее человека и отсутствие бездомных собак породит гораздо более серьезные проблемы. Собака представляет для человека намного меньшую опасность, чем представители дикой фауны. Кстати, в Набрани этим летом, куда я ездил на спасение, отстреляли много собак. Как только наступали сумерки, под каждым кустом можно было увидеть шакалов».

По словам зоозащитника, бакинская ИВ уже отличилась печальным опытом создания «Toplan» – пилотного проекта, рассчитанного на три года (2019-2022). В марте 2022 года его срок истек.

«ИВ должна была извлечь урок из прошлых ошибок. С бездомными собаками нужно не бороться, как это происходит сейчас, а грамотно управлять популяцией городского биоразнообразия. Мы ведь не в темные времена живем. И вообще, почему регулировать популяцию собак должна бакинская ИВ или какая-либо другая ИВ? Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана отвечает за благосостояние животных в целом, и по статье № 274 «Жестокое обращение с животными» штрафует Минэкологии. Подобными вопросами должно заниматься именно данное ведомство. Там есть экологи, биологи, которые могут просчитать, к каким последствиям для экологии приведет то или иное действие, в отличие от чиновников ИВ. У Минэкологии для таких вопросов есть достаточно ресурсов.

Заниматься управлением популяции бездомных собак нужно не только в Баку, но и во всех районах. Но этим должно заниматься соответствующее ведомство, которое открыто для общественности. Министр экологии – открытый человек, всегда идущий на диалог с общественностью и требует того же от своего ведомства. Кроме того, у Минэкологии есть большой опыт работы с заграничными фондами, организациями. В случае если Минэкологии понадобится помощь местных ИВ или Минсельхоза, или муниципалитетов, то всегда они могут подписать меморандум о сотрудничестве с соответствующими структурами. Если все делать грамотно, а не варварски, вопрос с бездомными собаками получится решить», – подчеркнул Мамедов.