На юге Вьетнама в караоке-баре случился крупный пожар. Как минимум 13 человек погибли и около 40 пострадали, пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 сентября в провинции Бинь Зыонг, промышленном центре недалеко от Хошимина. Среди пострадавших 11 человек находятся в тяжелом состоянии.

Премьер-министр страны Фам Минь Чин приказал Министерству общественной безопасности и властям провинции расследовать причину пожара. Ведомство также разработает и введет новые стандарты безопасности на объектах, подверженных пожарам, в том числе в караоке-барах.