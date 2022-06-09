Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa в июле отменит около 900 внутренних и европейских рейсов из-за дефицита персонала, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение представителя авиакомпании.

«Вся авиационная отрасль, особенно в Европе, в настоящее время страдает из-за сокращения штата. Это касается аэропортов, агентств наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиалиний», — приводит слова представителя перевозчика издание.

В Lufthansa отметили, что возникшие проблемы — это следствие пандемии коронавируса. Европейские авиалинии стремятся увеличить количество мест и рейсов из-за выросшего спроса после отмены ограничений на поездки, которые длились два года с начала пандемии.