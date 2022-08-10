Крупнейшая грузовая авиагруппа России «Волга-Днепр» сократит в принадлежащих ей авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран» более 200 пилотов, летавших на Boeing, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к группе.

Согласно данным, «Волга-Днепр» сохранила лишь несколько экипажей на случай, если она получит разрешение от Минтранса на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям.

По данным российских СМИ, всего на начало года в AirBridgeCargo работали более 300 пилотов, в «Атран» — около 110.